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لبنان
بلدية فيطرون: كل من أخل بالنظام والأمن من السوريين غير مرغوب فيه
Lebanon 24
27-08-2024
|
03:32
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أكدت بلدية فيطرون، أن "موضوع الأمن في البلدة خط أحمر لن يسمح لأحد بتجاوزه"، وذلك "بعد الإشكال الذي حصل مساء يوم الجمعة في 23/8/2024 بين أحد شبان البلدة و أشخاص سوريين ، وبعد مراجعة مختلف القوى الأمنية والتحقق من الوقائع"، مشيرة الى أن "كرامة أهل البلدة هي فوق كل اعتبار مهما كانت الظروف المحيطة بأي اشكال".
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واشارت البلدية في بيانها الى انه "عند حدوث الإشكال قامت البلدية فورا بالاتصال بالقوى الأمنية، و قد حضرت على الفور قوة من الجيش اللبناني المشكور على جهوده، وبعد البحث والتحري تّم القبض على المشاركين في الاشكال وقد فر احدهم إلى جهة مجهولة. وافادت انها قامت مرارا بتعداد السوريين وافادة المراجع الأمنية عن وضعهم القانوني وخصوصا في ما يتعلق بموضوع الاقامة الشرعية، وقد طلبت سابقا في بياناتها من المواطنين عدم تأجير مسكن لمطلق أي شخص لا يستوفي الشروط القانونية، داعية المواطنين الى الاحتكام إلى المراجع القانونية والأمنية الرسمية لأن مرجعيتنا الأولى والأخيرة هي اجهزة الدولة" .
ختمت:"يعتبر كل من أخل بالنظام والأمن من السوريين غير مرغوب فيه في البلدة، وتطالب الجهة المختصة، بإلحاح، بتأكيد هذا القرار وتنفيذه".
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