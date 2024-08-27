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لبنان
زحمة سير خانقة.. إليكم ما يشهده أوتوستراد الضبية في هذه الأثناء
Lebanon 24
27-08-2024
|
04:02
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يشهد اوتوستراد الضبية الغربي حركة مرور كثيفة بسبب تصادم شاحنة ومركبة، والأضرار مادية.
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الضبية
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