فياض: هذا ما نحتاجه لتنفيذ خطة الطوارئ للنهوض بقطاع الكهرباء

عقد وزير الطاقة والمياه وليد فياض لقاء إعلاميا، حضره السفير الجزائري رشيد بلباقي، في إطار مواكبة رسو الناقلة الجزائرية "عين اكر" في بيروت والمحملة بـ٣٠ الف طن من مادة الفيول كهبة غير مشروطة.



وشرح فياض "أسباب أزمة الطاقة في لبنان بفعل الانهيار المالي الذي يعانيه البلد"، موضحا أن "العراق الشقيق يزود لبنان بالمحروقات الكافية لتوليد ٦٠٠ ميغاوات".

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وقال: "نحتاج في هذه المرحلة إلى ٦٠٠ميغاوات إضافية لنصل إلى ١٢٠٠ ميغاوات، مما يمكننا من تنفيذ خطة الطوارئ للنهوض بقطاع الكهرباء وزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي"، مشددا على "ضرورة تأمين مصادر متعددة لتدارك أي أزمة، في حال تأخر وصول الفيول من مصدر واحد، وهو ما حصل أخيرا بسبب تأخر الفيول العراقي لأسباب لوجستية".هذا وشكر فياض "الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على هذه الهبة التي ستساعدنا في تعددية المنظومة الطاقوية في لبنان"، مثمنًا "الدعم اللامحدود لدولة الجزائر التي تقف دائما بجانب لبنان وتسانده في مختلف ازماته، وعلى كل المستويات، لا سيما الاقتصادي والسياسي"، مؤكدا "ضرورة ان تفتح هذه المبادرة آفاق التعاون بين البلدين، خصوصا في مجال العلاقات الطاقوية لتشمل الغاز وغيره".