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لبنان
سماع دويّ قويّ في أرجاء البقاع.. هذه طبيعته
Lebanon 24
27-08-2024
|
04:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن صوت الدوي القوي الذي سُمع في البقاع ناتج عن تفجير في كسارات النبي شيت.
وأوضحت أنه لا يوجد أي عدوان إسرائيلي على المنطقة.
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البقاع
النبي شيت
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