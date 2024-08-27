Advertisement

لبنان

سماع دويّ قويّ في أرجاء البقاع.. هذه طبيعته

Lebanon 24
27-08-2024 | 04:37
A-
A+
Doc-P-1239520-638603557372641819.jpg
Doc-P-1239520-638603557372641819.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أن صوت الدوي القوي الذي سُمع في البقاع ناتج عن تفجير في كسارات النبي شيت.
 
وأوضحت أنه لا يوجد أي عدوان إسرائيلي على المنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسيّرات الحزب تطلق من البقاع للمرة الاولى والرد انتهى.. جلسة التمديد لليونيفيل الخميس وميقاتي يجهد للابقاء على الصيغة الحالية
lebanon 24
27/08/2024 16:20:15 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: المسيّرات كلها عبرت الحدود اللبنانية الفلسطينية سواء التي عبرت من جنوب النهر أو من شمال النهر أو من البقاع وكلها عبرت بسلام إلى أهدافها المحددة
lebanon 24
27/08/2024 16:20:15 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: تم الاتفاق على أن يكون التوقيت في الصباح بعد صلاة الصبح والتعقيبات وقبل ذلك كانت كل منصات الصواريخ في الليل جاهزة ومبرمجة للاطلاق من دون أي مشكل وتم إطلاق المسيرات من جنوب النهر وشماله وهذه المرة الأولى نطلق أيضاً من البقاع
lebanon 24
27/08/2024 16:20:15 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: نتوجه بالتحية إلى شعبنا الصامد في الجنوب والبقاع والضاحية
lebanon 24
27/08/2024 16:20:15 Lebanon 24 Lebanon 24

البقاع

النبي شيت

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:48 | 2024-08-27
08:39 | 2024-08-27
08:32 | 2024-08-27
08:31 | 2024-08-27
08:26 | 2024-08-27
08:22 | 2024-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24