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لبنان

وفد من FENASOL بحث مع بدر في سعر ربطة الخبز

Lebanon 24
27-08-2024 | 04:37
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زار وفد من الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL ) برئاسة كاسترو عبدالله، ووفد من أعضاء المكتب التنفيذي عضو لجنة الاقتصاد النيابية النائب نبيل بدر، وبحث معه في "ما يشاع حول موضوع رفع سعر ربطة الخبز".
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وخلال اللقاء، اكد الوفد ان هذا الأمر مُدان ومرفوض ولن نسمح به في ظل هذه الظروف الصعبة والأزمة الإقتصادية المتردية والمتفاقمة، والحال الإجتماعية التي يعاني منها الجميع وبخاصة دولرة سعر ربطة الخبز ، هذه المادة الأساسية والحيوية لجميع المواطنين والقوت اليومي للعمال والفقراء وذوي الدخل المحدود.
 
كما طرح الوفد، موضوع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وما يعانيه، ووضع المضمونين ومعاناتهم وخصوصا في موضوع نهاية الخدمة، والضمان الإلزامي وتأثيراته على المتقاعدين في القطاع الخاص، حيث اعلن بدر أنه سوف يقوم بمتابعة الموضوع والعمل على الحفاظ على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وعلى حمايته وحماية حقوق المضمونين.
 
وبحث الوفد كذلك في موضوع قانون الإيجارات بشقيه السكني والتجاري ، وجرى عرض للآثار السلبية على المستأجرين وضرورة تعديل هذه القوانين وإقرار قانون عادل يُنصف الطرفين ، المستأجرين وصغار المالكين، وجرى الإتفاق على متابعة هذه الأمور أثناء إنعقاد المجلس النيابي، وفق بيان عن الاتحاد.
 
 
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