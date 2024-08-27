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لبنان

قوى الأمن أوقفت 3 أشخاص من عائلة واحدة وأصحاب محلات لبيع المجوهرات.. ما الذي فعلوه؟

Lebanon 24
27-08-2024 | 05:02
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي حول سرقة مصاغ ذهبي من داخل منزل المواطنة و. د. في بلدة القريّة – صيدا، من دون حصول أي كسرٍ أو خلع.
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نتيجة التّحريّات، تم الاشتباه بإحدى السّيّدات التي تعمل في مجال تنظيف المنازل، والتي سبق أن حضرت مرارًا إلى منزل صاحبة العلاقة.
بنتيجة المتابعة، تم تحديد هويّة المشتبه بها، وتدعى:
- هـ. ح. خ. (مواليد عام 1971، فلسطينية)
بتاريخ 1-8-2024، تم رصدها في أحد شوارع مدينة صيدا، حيث جرى توقيفها. بالتحقيق معها، اعترفت بالسّرقة، وأنّ ابنتها المدعوّة: - ف. ع. (مواليد عام 1999، فلسطينية)، قد باعت قسمًا من المسروقات في السّوق التّجاري في صيدا.
تمّ استدراج (ف. ع.) المذكورة إلى السّوق التجاري، حيث تمّ توقيفها. وبتفتيشها، عُثِرَ بحوزتها على قطع ذهبيّة من المسروقات، وقد اعترفت ببيع القسم الآخر.
كذلك، تبيّن أنّ زوج (هـ. ح. خ) المدعو: - غ. ع. (مواليد عام 1964، فلسطيني) حاول في اليوم التالي تصريف القسم المُتبقّي من المسروقات، وهو عبارة عن ساعتين من الذّهب. فتم رصده وتوقيفه بتاريخ 2-8-2024، في شارع المصارف - صيدا. 
تم توقيف أصحاب محال المجوهرات الذين اشتروا المسروقات، وقاموا بصهر قسمٍ منها.
سلّم الموقوفون والمضبوطات الى مخفر حارة صيدا، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
 
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