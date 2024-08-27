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لبنان

جبور تفقد اشغال الصيانة على هذه الطرقات... وطلب إعادة النظر ببعض الأعمال وتصحيحها

Lebanon 24
27-08-2024 | 05:06
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تفقد النائب جيمي جبور اشغال الصيانة على الطريق الذي يربط شدرا وعندقت والقبيات والبيرة والكواشرة، وطلب من الشركة المتعهدة إعادة النظر ببعض الأعمال وتصحيحها.
وكتب على حسابه على صفحة "فيسبوك": "بعد جولة قمنا بها على أشغال الصيانة التي ينفذها مجلس الإنماء والإعمار في الطريق الذي يربط شدرا وعندقت والقبيات والبيرة والكواشرة برفقة الشركة المتعهدة والإستشاري خطيب وعلمي وبعد الإستماع الى ملاحظات رئيسي بلديتي القبيات وعندقت حيث تجري الأعمال حالياً، طلبنا من الشركة المتعهدة إعادة النظر ببعض الأعمال وتصحيحها وهي وعدت بالقيام بذلك مشكورة". 
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اضاف: "يأتي هذا المشروع ضمن بند الصيانة من قرض البنك الدولي لمشروع الطرقات والعمالة والذي أقر مجلس الوزراء بتاريخ ٢٧/٦/٢٠١٩ لائحة الطرقات للتأهيل في كل محافظة وقضاء وبناء عليه لم تشمل اللائحة يومها أي طريق في منطقة الدريب العكارية بالرغم من تأهيل احد عشر طريقاً في عكار بكلفة ثلاثين مليون دولار تقريباً ، لذا حرصنا اليوم مع بعض الزملاء على بدء تنفيذ بند الصيانة من الدريب بطريقي "مفترق منجز - البقيعة" و"الكواشرة-شدرا" على أن نستكمل السعي إلى إعادة التوازن عبر موازنة وزارة الأشغال وحصة عكار فيها" .

 
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