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لبنان

حمية من مطار بيروت: مشروع إستحداث الممر السريع لركاب المغادرة يؤكد أن لبنان لا يُقهر

Lebanon 24
27-08-2024 | 05:13
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وصل وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، لاطلاق الأشغال المتعلقة باستحداث الممر السريع لركاب المغادرة في المطار من قاعة الوصول، وذلك في حضور المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، ورئيس جهاز امن المطار العميد فادي الكفوري، قائد سرية قوى الأمن الداخلي في المطار العميد عزت الخطيب، ومسؤولي  الوحدات الفنية والإدارية العاملة في المطار.
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وأشار حمية الى أن "مشروع إستحداث الممر السريع لركاب المغادرة في مطار بيروت يؤكد أن لبنان لا يُقهر وأن المطار سيبقى "شمعة" ونحن سنستمر في عملنا".
 
وتابع: "نحن في خطر دائم في ظلّ وجود العدو على حدودنا لكننا لن نستسلم وحركة المطار طبيعية اليوم وواجبنا المحافظة على إستمرار عمله".
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