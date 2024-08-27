في حال فشل مساعي إعادة المياه الى البلدة... هذا ما دعت اليه بلدية رشدبين - الكورة

دعت بلدية رشدبين - الكورة الاهالي الى التظاهر بعد الظهر في باحة كنيسة البلدة احتجاجا على انقطاع المياه وتحويلها الى كوسبا.



وجاء في بيان للبلدية: "بعد إصلاح العطل التقني الذي طرأ على محطة ضخ المياه وأدى إلى انقطاعها عن بلدتنا لأكثر من شهر ، نفاجأ بقيام مصلحة مياه الكورة بقطع المياه عن خزان البلدة وتحويلها إلى بلدة كوسبا ، ورغم كل المراجعات لم يتم التراجع عن هذا التدبير المجحف في حق بلدتنا التي تعاني بشكل مستمر مشاكل المياه، تدعو بلدية رشدبين جميع أهالي وسكان بلدتنا الكرام ، وفي حال لم تنجح الإتصالات مع المراجع المختصة ، إلى التجمع عند الساعة الرابعة بعد الظهر في ساحة الكنيسة للقيام بتظاهرة سلمية إلى موقع تحويل المياه في بلدة مغر الأحول والقيام بإعادتها إلى خزان البلدة".

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