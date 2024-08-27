"المنتدى الإسلامي الوطني": نقدر خطوة ميقاتي اجراء تحقيق فوري لانقطاع التيار

Advertisement

نوّه "المنتدى الإسلامي الوطني" في بيان، بـ"الخطوة الوطنية التي اتخذها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في إجراء تحقيق قضائي فوري لموضوع الانقطاع الكلّي للتيار الكهربائي، ذلك أن عدم المساءلة والمحاسبة تشجع ضعاف النفوس على التقصير والفساد".وقال: "باسم شعبنا اللبناني المعذّب نطالب دولته بإيلاء هذا الملف الشفافية والمتابعة المطلوبة، كما نطالب بانتهاج هذا النهج في كل ملفاتنا المعيشية، حيث يرزح الشعب تحت سطوة المنتفعين والمهملين والفاسدين".