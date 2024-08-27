في هذه المنطقة... الجيش داهم محلات لبيع أسلحة الصيد

علم "لبنان 24" أنّ الجيش داهم "محلات ياسين" لبيع أسلحة الصيد ولوازمها في محلة دوار أبو علي في طرابلس، إضافة إلى أحد المستودعات خلف مبنى البلدية.



وبحسب "المعلومات"، فإنّه يتمّ بيع ذخيرة وأسلحة حربيّة.