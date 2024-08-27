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لبنان

في هذه المنطقة... الجيش داهم محلات لبيع أسلحة الصيد

Lebanon 24
27-08-2024 | 05:45
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علم "لبنان 24" أنّ الجيش داهم "محلات ياسين" لبيع أسلحة الصيد ولوازمها في محلة دوار أبو علي في طرابلس، إضافة إلى أحد المستودعات خلف مبنى البلدية. 

وبحسب "المعلومات"، فإنّه يتمّ بيع ذخيرة وأسلحة حربيّة.
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