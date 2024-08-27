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لبنان

وزير العدل ناقش مع وفد من منظمة Expertise France قانون العنف الأسري

Lebanon 24
27-08-2024 | 05:34
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استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة وفداً من منظمة Expertise France برئاسة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط -قسم العمليات كلير لوتييه، وفي حضور القاضيين أيمن أحمد وانجيلا داغر.
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بعد الاجتماع، صرّح الوزير خوري بالآتي: "لقد ناقشنا مواضيع عدة، وأبدى الجانب الأوروبي الرغبة بالتعاون مع وزارة العدل في مسائل عدة، خصوصاً في ما يتعلّق بقانون العنف الأسري وتعديلاته، وقد شرحنا لهم عن العمل الذي قمنا به في هذا السياق والتعديلات التي أُلحقت بالقانون المُشار اليه، كما استمعنا الى جملة ملاحظات أبدوها حول الثغرات أو النواقص المتصلة بهذا القانون، وأكدنا أن كل شيء قابلٌ للنقاش ونحن على استعداد لإقامة حلقات لمتابعة المسائل المطروحة.

أضاف الخوري: "كما تناول البحث أيضاً  التحضير لمؤتمر يُعقد في بيروت ويتعلّق تحديداً بموضوع الإتجار بالبشر، وذلك في النصف الأول من شهر تشرين الأول المقبل بمشاركة دولية، وقد أبدينا استعدادنا كوزارة لتقديم كل التسهيلات المتاحة من أجل عقد هذا المؤتمر، آملين انعقاد لقاءات قريبة من أجل التعاون في مشاريع أخرى".

 تجدرُ الإشارة الى أن منظمة France Expertise هي وكالة عامة وفاعلة بين مختلف الوزارات والإدارات في مجال التعاون الدولي، وهي فرعٌ من مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD Group) باعتبارها ثاني أكبر وكالة في أوروبا، وتقوم بتصميم وتنفيذ المشاريع التي تعزّز السياسة العامة بشكل مستدام في البلدان النامية والناشئة، وتعمل في مجالات التنمية الرئيسية وتسهم جنباً الى جنب  مع شركائها المحليين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (SDGs) من أجل عالمٍ موحّد.
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