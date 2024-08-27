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لبنان

وزير الدفاع عرض الاوضاع مع النائب عقيص

Lebanon 24
27-08-2024 | 06:21
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التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم قبل ظهر اليوم في مكتبه في اليرزة، النائب جورج عقيص، وبحث معه في الأوضاع العامة وآخر المستجدات.

 
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الدفاع

الاوضاع

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