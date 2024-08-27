سلسلة تهاني في العيد الـ79 للأمن العام: المؤسسة التي عملت وتعمل دون كلل بخدمة الناس

هنأ اللواء عباس ابراهيم الامن العام بعيده الـ79 وكتب عبر منصة "اكس": "هو عيد العمل بصمت، المؤسسة التي عملت وتعمل دون كلل بخدمة الناس كل الناس. فالمواطن هنا صاحب حق وليس طالب خدمة.

بهذه المناسبة نقف إجلالاً للشهداء الذين سقطوا في صفوفها بمواجهة الارهاب فهم بَصمتها بالدم ولاءً للبنان مهما كانت التضحيات.

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نهنىء المديرية بعيدها. متمنين للمؤسسة دوام التقدم والازدهار. وللمدير العام والضباط والأفراد القدرة بالاستمرار على العطاء رغم ظروفهم الصعبة بمواجهة كل التحديات".

ومن جهته، هنأ وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الامن العام في عيده وكتب عبر منصة "اكس": في عيدكم تستحقون أرقى عبارات التقدير لما تقدموه لحفظ الأمن والنظام. في أصعب الظروف، نحييكم ونستذكر شهداءكم. تسعة وسبعون عامًا … وإلى المزيد في خدمة الشعب والوطن".





كما هنّأ وزير الصناعة جورج بوشكيان الأمن العام بعيده التاسع والسبعين، وقال في بيان، إنّ "المديرية بمديرها العام وضباطها ورتبائها وأفرادها تقوم بواجباتها مشكورة، ويسهرون على حفظ الأمن، وتلبية حاجات المواطنين، ومتابعة ملفّ النازحين السوريين وتأمين عودتهم إلى بلدهم".

وحيّا "الجهود المبذولة على هذا الصعيد"، كما أشاد بـ"تجسيد العاملين في المديرية العامة شعار الأمن العام "تضحية وخدمة"، وهذا ما يلمسه اللبنانيّون الممتنّون والمقدّرون مناقبية العناصر واداءهم وعملهم في سبيل خدمة الناس ومساعدتهم".

وكتب النائب ايهاب مطر عبر منصة "اكس":" العيد الـ79 لـ"الامن العام" مناسبة للوقوف على انجازات واحدة من أصلب مؤسسات الأمن في البلد، أعطت الكثير للوطن والمواطنين من عرق ودماء. التهنئة للمدير العام والضباط والأفراد في الأمن العام".

الى ذلك، كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس": يحل العيد الـ 79 للأمن العام في ظل أجواء محلية وإقليمية ودولية حساسة وغير مستقرة، وهي على الرغم من صعوبتها، إلا أنها تحتم علينا بذل الجهود لصون وطننا وحمايته، وهذا ما تقوم به هذه المؤسسة الوطنية بجهود وتضحيات وتفاني ضباطها وعسكرييها وكافة أفرادها. كل عام وأنتم بخير".

وهنّأ المنسق العام لـ"تيار العزم "في عكار الدكتور هيثم عز الدين في عيد الأمن العام اللبناني عبر منصة "اكس"، قائلا: "نتوجه من هذا الجهاز النشيط. قائدا وضباط وأفرادا باسمى آيات التهنئة، وهم الذين يعملون بلا كلل او ملل، ويتحدون الظروف الاستثنائية للحفاظ على أمن المواطن وصون استقرار الوطن .كل عام وانتم بخير".