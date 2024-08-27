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لبنان

الراعي استقبل سفير النمسا مودعا

Lebanon 24
27-08-2024 | 07:26
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وفدا من اتحاد بلديات قضاء الكورة برئاسة ربيع الايوبي، يرافقهم منسق اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي الإسلامي في الشمال الاعلامي جوزيف محفوض.
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وعرض الأيوبي مع الراعي لاوضاع بلدات وقرى القضاء، طالبا بركته الابوية، مؤكدا "مواقفه الوطنية الحكيمة"، آملا ان "تشكل الكورة سنويا بقراها محطة دائمة لاستقبال غبطته خلال انتقاله من بكركي الى المقر الصيفي في الديمان"، وقال: "تشرفنا هذا الصباح بلقاء البطريرك، مرحبين به في ربوع الشمال رغم تأخير الزيارة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد. وقد وضعناه في اجواء المشاكل البيئية التي يعاني منها القضاء وهموم المواطنين في قضاء الكورة وشجونهم. وكان البطريرك مستمعا ومتفهما كعادته لكل هذه الامور وكان لنا الشرف الكبير بقبول غبطته هدية تمثلنا جميعا قدمها الزميل رئيس بلدية اميون مالك فارس باسمه وباسم عائلته وهي كناية عن بدلة القداس كاملة".


ثم استقبل الراعي سفير النمسا رينيه ايمري الذي قال بعد اللقاء: "سررت جدا بلقاء غبطة البطريرك وكانت فرصة للتحدث معه في العديد من الموضوعات المختلفة، اضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان والنمسا وموضوع النزوح السوري"، ولفت الى ان الزيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه في لبنان.


واستقبل الراعي رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس الوراق يرافقه الدكتور ايليا ايليا وعرض معه للاوضاع التربوية وخصوصا قضايا التعليم العالي على ابواب العام الجامعي الاكاديمي، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدا ان "القطاع الجامعي هو المورد  المهم في بناء مستقبل الاجيال والوطن".

ثم قدم للبطريرك الراعي مجلدين عن آخر مطبوعات الجامعة، واستبقاهما الراعي الى مائدة الغداء.

 
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