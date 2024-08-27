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لبنان

سقلاوي بعد لقائه وزير المالية: الريجي تتسلم محاصيل التبغ استثنائيا إعتبارا من هذا التاريخ

Lebanon 24
27-08-2024 | 07:28
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أعلن رئيس ومدير عام إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) ناصيف سقلاوي "ان الريجي وبسبب الأوضاع في الجنوب، وانطلاقا من التزامها الأخلاقي والاجتماعي تجاه مزارعي التبغ سوف تبدأ تسلم المحاصيل وبشكل استثنائي اعتبارا من 10 أيلول 2024 قبل شهر ونصف الشهر من الموعد المعتاد، تخفيفا من أعباء التخزين على المزارعين ومساعدتهم في توفير السيولة في الظرف الصعب، وذلك بتوجيه من رئيس المجلس النيابي نبيه بري".
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كلام سقلاوي، جاء بعد لقائه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، يرافقه مدير مديرية التبغ عبد المولى المولى ومدير الزراعة والمشترى جعفر الحسيني حيث أطلعوا الوزير الخليل على الخطوات التي تتخذها الريجي لمساعدة المزارعين وتجاوز تداعيات الظرف الراهن.
 
وقال سقلاوي في تصريح: "منذ عقود طوبلة، تشكلت علاقة وثيقة بين مزارعي التبغ في الجنوب وأرضهم وشتلتهم، حتى أصبحت شتلة التبغ رمزا للصمود والتحدي. ورغم القصف والتهجير، ظل المزارعون ثابتين في أرضهم.
 
ومن منطلق التزامنا الأخلاقي والاجتماعي تجاه أهلنا المزارعين، جئنا اليوم لنطلع معالي وزير المال الدكتور يوسف الخليل، على تحضيراتنا لاستلام محاصيل التبغ في الجنوب بشكل استثنائي، قبل شهر ونصف من الموعد المعتاد، استجابة لتوجيهات دولة الرئيس نبيه بري والحكومة اللبنانية".
 
أضاف: "نحن في الريجي سنبدأ استلام المحاصيل اعتبارا من 10 أيلول 2024، بدلا من 25 تشرين الأول، لتخفيف أعباء التخزين عن المزارعين ومساعدتهم في توفير السيولة الضرورية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الجنوب والبلد عموما".
 
وختم: "نتوجه بتحية إجلال لأهلنا الصامدين في القرى والحقول، الذين يزرعون الشتلة المرة رغم العدوان الإسرائيلي المستمر، ونعدهم بأن نكون دائما بجانبهم كما عهدونا، حيث ستصل لجاننا إلى اقرب النقاط من قراهم. الريجي كانت وستظل سندا وداعما لكم".
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