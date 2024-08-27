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لبنان

مقابل كورنيش الميناء... العثور على جثة

Lebanon 24
27-08-2024 | 07:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة شخص في البحر، مقابل كورنيش الميناء في طرابلس.
 
 
ونُقِلَت الجثة بعد انتشالها إلى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة.
 
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جثة

الميناء

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