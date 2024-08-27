صعب استقبل سفير بلجيكا: الحل لحرب غزة لن يأتي الا عبر المفاوضات

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس اليوم، سفير بلجيكا في لبنان أرناوت باولس يرافقه السكرتير الاول في السفارة البلجيكية بيار-لوي رونار في زيارة هي الاولى، حيث تم التطرق الى الوضع في الجنوب.

Advertisement

وخلال اللقاء اعرب بو صعب عن "تقديره لموقف بلجيكا من الحرب على غزة" واكد ان "الحرب لن تكون في مصلحة اي طرف"، مؤكدا ان" الحل الوحيد لن يأتي الا عبر المفاوضات بالطرق الديبلوماسية غير المباشرة".

كذلك تطرق البحث الى ملف النازحين السوريين، اذ حمّل بو صعب السفير البلجيكي رسالة الى الاتحاد الاوروبي لتفهم حقيقة الازمة والضرر الناجم عن وجود النازحين السوريين حيث لا يجب اطلاق عليهم بعد اليوم صفة النازحين، بل صفة مهاجرين غير شرعيين اذ بات هدف وجودهم على الاراضي اللبنانية اقتصاديا، ولبنان لا يمكنه تحمل المزيد من الاعباء الاقتصادية والامنية الناتجة من جراء وجود النازحين".

كذلك تم البحث في ملف الاستحقاق الرئاسي وفي سبل تفعيل وتوطيد العلاقات بين البلدين.