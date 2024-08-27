آخر المستجدات في لبنان والمنطقة محور لقاء باسيل والسفير ماغرو

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استقبل رئيس" التيار الوطني الحر "النائب جبران باسيل سفير فرنسا في لبنان Hervé Magro يرافقه المستشار السياسي في السفارة Romain Calvary، في حضور النائبة ندى بستاني. و تطرق الحديث حول آخر المستجدات التي يشهدها لبنان و المنطقة.واستمع ماغرو لوجهة نظر النائب باسيل و سبل ايجاد الحلول وبخاصة ما يتعلق بفصل مسألة انتخاب رئيس للجمهورية عما يحدث في المنطقة، كمدخل لحل العديد من المسائل العالقة داخلياً.