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لبنان

آخر المستجدات في لبنان والمنطقة محور لقاء باسيل والسفير ماغرو

Lebanon 24
27-08-2024 | 08:06
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استقبل رئيس" التيار الوطني الحر "النائب جبران باسيل سفير فرنسا في لبنان Hervé Magro يرافقه المستشار السياسي في السفارة Romain Calvary، في حضور النائبة ندى بستاني. و تطرق الحديث حول آخر المستجدات التي يشهدها لبنان و المنطقة.
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واستمع ماغرو لوجهة نظر النائب باسيل و سبل ايجاد الحلول وبخاصة ما يتعلق بفصل مسألة انتخاب رئيس للجمهورية عما يحدث في المنطقة، كمدخل لحل العديد من المسائل العالقة داخلياً.

 
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