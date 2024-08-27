قائد الجيش وقع مع رئيس جمعية "فرسان مالطا " اتفاقية تعاون والتقى رئيس اللقاء الارثوذكسي

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة رئيس جمعية فرسان مالطا مروان صحناوي مع وفد مرافق، وتناول البحث سبل التعاون بين الطرفَين.ووقّع قائد الجيش مع رئيس الجمعية اتفاقية تعاون تتضمن إقامة مشاريع إنمائية وحياتية واجتماعية، استكمالًا لتعزيز التعاون السابق في مجال الصحة.كما استقبل رئيس اللقاء الأرثوذكسي روبير الابيض وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.