جعجع نعى جورج فريحة

نعى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الراحل جورج فريحة، كاتباً على حسابه عبر منصة "إكس": "‏إلى روح جورج فريحة وداعاً رفيقي جورج، لقد التقينا في منتصف السبعينات من القرن الماضي على طريق القضية، وبقينا حتى اللحظة. لقد كنت مؤمنا حتى العظم بالقوات اللبنانية وبشير الجميل. أنت الآن حيث يجب أن تكون، في جوار البشير وباقي الرفاق".

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