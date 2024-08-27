جريح إثر انقلاب شاحنة عند مفترق بلدتي حصرايل وجدايل

انقلبت شاحنة عند مفترق بلدتي حصرايل وجدايل المتفرع من اوتوستراد عمشيت البربارة، مما ادى الى اصابة السائق بجروح، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".



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وحضرت الى المكان عناصر الدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني .