Advertisement

لبنان

جريح إثر انقلاب شاحنة عند مفترق بلدتي حصرايل وجدايل

Lebanon 24
27-08-2024 | 08:26
A-
A+
Doc-P-1239595-638603694541342126.jpg
Doc-P-1239595-638603694541342126.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انقلبت شاحنة عند مفترق بلدتي حصرايل وجدايل المتفرع من اوتوستراد عمشيت البربارة، مما ادى الى اصابة السائق بجروح، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
وحضرت الى المكان عناصر الدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني .
Advertisement

 
مواضيع ذات صلة
بالصور.. انقلاب شاحنة "بيبسي" في طرابلس
lebanon 24
27/08/2024 16:24:00 Lebanon 24 Lebanon 24
العمال والشاحنة دفنوا تحت الحصى.. مصرع 9 أشخاص في انهيار داخل مقلع للحجارة في زامبيا
lebanon 24
27/08/2024 16:24:00 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف إسرائيليّ يستهدف أطراف بلدتي زبقين وطيرحرفا في جنوب لبنان
lebanon 24
27/08/2024 16:24:00 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: القوات الأوكرانية تقدمت لمسافة 3 كيلومترات في منطقة كورسك الروسية واستولت على بلدتين أخرتين
lebanon 24
27/08/2024 16:24:00 Lebanon 24 Lebanon 24

انقلاب

شاحنة

مفترق

بلدتي

حصرايل

وجدايل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:48 | 2024-08-27
08:39 | 2024-08-27
08:32 | 2024-08-27
08:31 | 2024-08-27
08:22 | 2024-08-27
08:17 | 2024-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24