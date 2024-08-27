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لبنان

في منطقة شكا... ماذا ضبطت الجمارك؟

Lebanon 24
27-08-2024 | 08:31
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اعلنت المديرية العامة للجمارك انه وفي اطار دعم الزراعات اللبنانية، وحماية للمزارعين، تستمر القطعات المعنية في تكثيف دورياتها في مختلف المناطق اللبنانية حيث ضبطت كميات متنوعة من المواد الزراعية وآخرها في منطقة شكا حيث تجاوزت الكمية المضبوطة من العنب وورق العنب السوري المهرب ال2 طن، وقد تم اجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين.
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