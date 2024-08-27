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لبنان
وزير الطاقة: ناقلة النفط "كام الين" وصلت الى الزهراني وبدأت إفراغ حمولتها
Lebanon 24
27-08-2024
|
08:39
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أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض في تصريح، ان ناقلة النفط "كام الين" المحملة بـ ٣٠ الف طن من الفيول وصلت الى الزهراني. وبدأت إفراغ حمولتها ما يسمح برفع التغذية بالتيار الكهربائي الى ما بين ٤ و٦ ساعات" .
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