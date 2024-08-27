وزير الطاقة: ناقلة النفط "كام الين" وصلت الى الزهراني وبدأت إفراغ حمولتها

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أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض في تصريح، ان ناقلة النفط "كام الين" المحملة بـ ٣٠ الف طن من الفيول وصلت الى الزهراني. وبدأت إفراغ حمولتها ما يسمح برفع التغذية بالتيار الكهربائي الى ما بين ٤ و٦ ساعات" .