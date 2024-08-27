هذا ما استهدفه "الحزب" في مستعمرة نطوعة

أعلن حزب الله، اليوم الثلاثاء، في بيان أنه "ردا على ‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة نطوعة بالأسلحة المناسبة".

Advertisement