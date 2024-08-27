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لبنان

سلسلة قرارات بزيادة التغطية الصحية يعلنها الأبيض في مؤتمر صحافي غدا

Lebanon 24
27-08-2024 | 09:46
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يعقد وزير الصحة العامة  فراس الأبيض مؤتمرا صحافيا في الحادية عشرة من قبل ظهر غد الاربعاء في مبنى الوزارة في بئر حسن - قاعات الاجتماعات - الطابق الرابع، يعلن فيه قرارات عدة ، في خطوة إضافية لتعزيز النظام الصحي العام والوقوف إلى جانب المريض اللبناني.
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والقرارات هي الاتية:
 
-رفع تعرفة الأطباء الذين يعالجون المرضى على حساب وزارة الصحة العامة بما يعيد هذه التعرفات إلى النسبة التي كانت عليها قبل الأزمة المالية.
 
- توسعة رزمة الخدمات والأعمال الطبية المغطاة من قبل الوزارة.
- تغطية غالبية مستلزمات عمليات القلب.
- زيادة أسقف المستشفيات التي استخدمت أسقفها في معالجة مرضى وزارة الصحة العامة. 
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