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لبنان

بسبب أعمال إصلاح وتعبيد للحفر... تدابير سير على اوتوستراد الضبية وبين نهر الموت والدورة

Lebanon 24
27-08-2024 | 09:59
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:
"ستقوم إحدى الشّركات المتعهدة بأعمال إصلاح وتعبيد للحفر على المسلك الغربي للأوتوستراد مقابل ثكنة القوى السيارة- الضبية، وعلى المسلك الغربي من الأوتوستراد بين نهر الموت والدورة مقابل مدينة الملاهي، وذلك اعتبارا من الساعة 23،00 من تاريخ 27/08/2024، ولحين الانتهاء.
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سيتم إشغال مسرب واحد أو أكثر من المسلك في المحلتين، من دون قطع للطريق أو تحويل للسير. 
يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام.  
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