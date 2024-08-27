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لبنان

يمق بحث مع نهرا في أوضاع طرابلس

Lebanon 24
27-08-2024 | 10:59
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استقبل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في مكتبه في سراي طرابلس، رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، في حضور رئيس جمعية "وحدة عكار والشمال" لقمان الكردي. 


وأشار يمق الى ان "الزيارة هي للاطمئنان على صحة المحافظ نهرا"، ولفت الى انه خلال اللقاء جرى البحث في أوضاع طرابلس في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لاسيما في الجنوب، وضرورة تسهيل أمور الناس في المدينة".
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وقال: "شكرنا المحافظ نهرا لوقوفه الى جانب بلدية طرابلس ودعم مشاريعها وتسهيل كافة معاملاتها".
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