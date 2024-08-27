دبوسي هنأ الأمن العام بعيده: خطا خطوات هامة بفضل قيادته الحكيمة

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هنأ رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي الأمن العام بعيده الـ79.وقال دبوسي في تصريح: "لطالما أعطى الأمن العام الصورة المشرقة للبنان، نظراً للمهام الأمنية الموكلة إليه والتي ينفذها بحرفية وعلى أكمل وجه".وتابع: "لقد خطا الأمن العام خطوات هامة بفضل قيادته الحكيمة على صعيد التطوير والتحديث ومكافحة الجريمة وكل ما من شأنه الاخلال بالأمن، حتى غدا واحدا من صمامات أمان البلاد".وختم: "إننا إذ نهنئ الأمن العام مديرا ًوقيادةً وضباطاً وأفرادًا بعيده الـ79 ونتمنى له أعواماً عديدة من الإنجازات في الحفاظ على أمن وسلامة وطننا لبنان".