أحمد الحريري هنأ الأمن العام بعيده

هنأ الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، الامن العام بعيده الـ٧٩.







وكتب على منصة "أكس": "تحية تقدير للأمن العام في عيده الـ٧٩ على ما يبذله من جهود وتضحيات تجعله على الدوام محط ثقة كل اللبنانيين وصمام أمنهم. كل التهنئة باسم تيار المستقبل لقيادته، مديرا عاما وضباطا وأفرادا، وكل الثقة بهم للاستمرار، كما عهدناهم، في مواجهة كل التحديات".

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