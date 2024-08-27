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لبنان

"أمر غير مقبول".. اليونيفيل: صاروخ أطلق الأحد بالقرب من موقع نديره!

Lebanon 24
27-08-2024 | 11:45
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أعلنت اليونيفيل، اليوم الثلاثاء، إن أحد الصواريخ التّي أُطلقت من لبنان خلال الاشتباك العنيف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي يوم الأحد أُطلق من مكان قريب من موقع تديره قوات حفظ السلام الدولية.
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وأوضحت اليونيفيل، في تصريح لوكالة "رويترز"،  أنّها رصدت "عدداً كبيراً من الغارات الجوية وإطلاق الصواريخ في منطقة عملياتها" بداية من صباح يوم الأحد.
 
وقالت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس أرديل: "رصدنا إطلاق صواريخ بالقرب من أحد مواقعنا في الحنية"، في إشارة إلى بلدة في جنوب لبنان على بعد نحو عشرة كيلومترات شمال الحدود مع إسرائيل.

واشارت إلى أنّ انفجاراً وقع في وقت لاحق من اليوم بالقرب من موقع اليونيفيل في ميس الجبل الحدودية دون حدوث أضرار أو إصابات.

أضافت: "نؤكد للجميع باستمرار أن استخدام المناطق القريبة من مواقعنا لشن هجمات عبر الخط الأزرق بما يعرض قوات حفظ السلام للخطر هو أمر غير مقبول ويشكل انتهاكا للقرار 1701".

يذكر أن الخط الأزرق هو خط ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.
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