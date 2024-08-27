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لبنان

فريد الخازن هنأ الأمن العام

Lebanon 24
27-08-2024 | 12:04
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هنأ النائب فريد هيكل الخازن "الأمن العام" في عيدهم الـ79.


وكتب الخازن عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: "إلى الامن العام، في عيدكم نحتفل بقوتكم التي لا ترى فقط في الزي العسكري، بل في كل خطوة تتخذونها لتأمين سلامة الوطن في ظل ما يعانيه أهلنا في الجنوب نتيجة الحرب، وما يعانيه الشعب اللبناني نتيجة النزوح السوري. كل عام وأنتم بخير".
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