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لبنان

التيار عن جبهة الإسناد في الجنوب: إستنزاف لقدرات اللبنانيين

Lebanon 24
27-08-2024 | 12:44
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عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل.

وفي بيان له، كرر التيار الوطني الحر سؤاله، قائلا:" لمصلحة من يتعطل إنتخاب رئيس الجمهورية وتستمر حال الإنهيار في الدولة والمؤسسات والإقتصاد؟".
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ودعا التيار القوى السياسية الحريصة على وحدة لبنان وإستقراره الى إستدراك خطورة الفراغ الرئاسي قبل تحوّل النقمة الشعبية الرافضة للأمر الواقع الى أفعالٍ ميدانية دفاعاً عن الوجود.

وأضاف البيان:" يؤكد التيار شجبه لكل خطاب يراهن على ضرب إسرائيل للمقاومة، لكنه ينبّه في المقابل الى أن إستمرار المشاركة في حرب غزة تحت عنوان الإسناد أو غيره ومن دون أفق زمني هو إستنزاف لقدرات اللبنانيين ومن شأنه أن يعمّق الشرخ الحاصل بينهم. ولذلك يدعو التيار أصحاب الشأن الى مراجعة هذا الموقف في ضوء المصلحة العليا  التي تحرص المقاومة عليها".
 
وطالب التيار بإجراء مراجعة موضوعية عمّا حققته هذه الحرب للبنان وما أفقدته إياه.
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