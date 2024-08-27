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لبنان

فوق هذه المناطق.. الطيران الحربيّ الإسرائيليّ خرق جدار الصوت

Lebanon 24
27-08-2024 | 13:19
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خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق العاصمة بيروت والجنوب، مساء اليوم، الثلاثاء.
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