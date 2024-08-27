رد عنيف من طرابلس على وزير الطاقة

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حضر وزير الطاقة وليد فياض وسفير الجزائر في لبنان رشيد بلباقي لاستقبال باخرة الفيول الجزائرية المقدمة كهبة للبنان .وفي خلال دردشة قال وزير الطاقة ان مسؤولية التأخير في تأمين الفيول والازمة التي حصلت تتحملها الحكومة، فما كان من رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد الا ان رد على الوزير بالقول : "ان دولة الرئيس ميقاتي قدم كل التسهيلات ومن تاخر هو الوزير فياض ، انت يا معالي الوزير قد تاخرت بالفعل، تيارك السياسي هو الذي تاخر واذا كنا نريد ان نشكر اليوم احدا فلا بد ان نشكر فقط دولة الرئيس نجيب ميقاتي ومعه دولة الجزائر فدولة الرئيس هو الذي بادر بالاتصالات اللازمة واجترح الحلول بالاتفاق مع رئيس الجمهورية الجزائرية .انت يا معالي الوزير قد تاخرت ونرجو ان تتوقف عن التحامل في كل وقت وترفع المسؤولية عن نفسك وتحمل على دولة الرئيس ، وانت منذ ان توليت المسؤوليات تعاني من الفشل في وزارتك والجميع يعلم انك لا تدير الوزارة بنفسك بل ان والدتك تتدخل في كل الامور ."وتوجه السيد الى سفير الجزائر قائلا : "يا سعادة السفير انت مرحب بك هنا في مدينة طرابلس بيوتنا مفتوحة لك جميعا ونحن نحيي الجزائر ونقول شكرا للجزائر وكل الشعب الطرابلسي يشكر الجزائر، لكن كلام معالي الوزير في مدينة طرابلس مرفوض الكل يعلم ان الرئيس ميقاتي هو الذي سارع الى اجراء الاتصالات اللازمة، ومن المعيب في كل وقت ان يعمل الوزير وتياره على التحامل بشكل سياسي على دولة الرئيس ميقاتي واحيانا تعتمد اللهجة غير المقبولة والافتراء والكذب بحق الرئيس ميقاتي ، ونقول له في هذه الحاله اذا انت غير مرغوب فيك في طرابلس لا انت ولا من يعاملك ولا اي احد من تيارك انتم تظلمون مدينه طرابلس وانتم تتحاملون في هذا التيار على مدينة طرابلس منذ زمن."