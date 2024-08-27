وزير الطاقة "توب موديل في طرابلس"

لم يشأ وزير الطاقة والمياه وليد فياض ان تمر زيارته الى طرابلس اليوم دون ابراز مواهبه الاستعراضية المتعددة، ولو ان البلد في عتمة بفعل تخبطه وفريقه السياسي القابض على وزارة الطاقة منذ سنوات.

وزير الطاقة فجر موهبته ك" توب موديل" امام العدسات متسببا لنفسه بسيل من الانتقادات والشتائم من المواطنين القابعين في العتمة.

وكان فياض حضر الى طرابلس برفقة سفير الجزائر في لبنان رشيد بلباقي لاستقبال باخرة الفيول الجزائرية المقدمة كهبة للبنان .