مقدمات نشرات الاخبار المسائية

مقدمة نشرة أخبار قناة الـ "أن بي أن"
إذا كان الرد على الإعتداء الذي استهدف الضاحية الجنوبية في أواخر تموز الماضي قد أنجزته المقاومة فجر الأحد فإن تداعياته لم تهدأ في كيان العدو على وجه الخصوص.
وإذا كانت المقاومة قد فرضت العودة إلى قواعد الإشتباك السابقة فإن الإحباط يسود كيان العدو على نطاق واسع ولا سيما مستوطنات الشمال.
صحيح أن الإعلام الاسرائيلي تبنى بمجمله رواية جيش العدو بشأن ما وصفه بضربة إستباقية إلا أن الصحيح أيضا أن سهام الإنتقادات التي وجهها المعلقون إلى رئيس الحكومة والجيش عكست أزمة الثقة العميقة في الكيان والإقرار الثابت بأن المقاومة ماضية في حرب الإستنزاف حتى يتوقف العدوان على غزة.
المضي في حرب الإستنزاف هذه لم يحل دون إعلان رئيس هيئة الاركان المشتركة الأميركية الجنرال تشارلز براون إستبعاده إندلاع حرب إقليمية واسعة بعد رد المقاومة في محيط تل أبيب وقال في رحلة العودة من جولة إقليمية شملت تل أبيب: هناك أمران كانا سيحدثان أحدهما حدث بالفعل فجر الأحد والآن يعتمد الأمر على كيفية مضي الثاني في إشارة إلى الرد الإيراني المرتقب على اغتيال إسماعيل هنية في طهران.
وفي موقف مشابه أشارت نائبة المتحدث باسم اليونفيل (كانديس أرديل) إلى أن الطرفين المعنيين - أي إسرائيل وحزب الله) - أعلنا أنهما لا يرغبان في حرب واسعة لكنها حذرت من أن هناك دائما هامش خطأ
على المسار الإسرائيلي - الفلسطيني تنزلق مفاوضات القاهرة نحو طريق مسدود بسبب شروط بنيامين نتنياهو التعجيزية.
ولعل ما كتبته يديعوت أحرونوت خير دليل على ذلك إذ قالت نقلا عن مصدر مطلع على المفاوضات: كلما توصلنا إلى حل بند في المحادثات يضيف نتنياهو بندا جديدا.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: لن أتراجع عن موقفي بخصوص محور فيلادلفيا ولا يهمني موقف القيادة الأمنية بشأنه....
ورغم انسداد الأفق أمام جولة القاهرة التفاوضية يصر البيت الأبيض على أن المحادثات أحرزت تقدما مشيرا إلى أنها ستتواصل على مستوى مجموعات العمل خلال الأيام القليلة المقبلة إذ تحاول الأطراف تسوية بعض القضايا المحددة.
ميدانيا كثفت قوات العدو إعتداءاتها سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.
في القطاع سقط أكثر من عشرين شهيدا فلسطينيا في قصف لمناطق عدة فيما سجلت عمليات تهجير قسري للآلاف في دير البلح.
وفي الضفة ستة شهداء خمسة منهم ارتقوا في غارة شنتها مسيرة معادية على منزل في مخيم نور شمس بطولكرم.
وجاء هذا الإعتداء على إيقاع تهديدات باستعداد المنظومة الأمنية الإسرائيلية لعمليات واسعة في الضفة.