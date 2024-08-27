الحلبي التقى وفداً من "حزب الله": حريصون على المحافظة على مستوى الشهادة الرسمية

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زار وفد تربوي من "حزب الله"، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، في مقر الوزارة في الأونيسكو.وضم الوفد: النائب إيهاب حمادة، مسؤول التعبئة التربوية يوسف مرعي، مدير عام المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم حسين يوسف ومسؤول العلاقات في التعبئة يوسف البسام، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر، ومستشاري الوزير.خلال اللقاء، أكد الحلبي للوفد حرصه على "المحافظة على مستوى الشهادة الرسمية".كما وأكد "أهمية التعاون بين جميع المعنيين بالتربية التي تعني كل بيت في لبنان"، مشددا على "إنجاز الإمتحانات الرسمية والمناهج التربوية التي وصلت إلى مرحلة وضع مصفوفة المدى والتتابع لجهة كتابة مناهج المواد".وكذلك تم التطرق إلى "التوجهات المزمع اعتمادها لجهة المدارس الرسمية المقفلة في المنطقة الحدودية الجنوبية وتسجيل التلامذة للعام الدراسي الجديد، وفي الإقبال المنتظر على المدارس الرسمية في ظل النتائج المحققة وبعد عام دراسي كامل، على الرغم من الظروف الصعبة جدًا".بدوره، عبّر الوفد عن "التقدير للوزير ولفريق العمل في الوزارة، على إتمام العام الدراسي، وعلى كل الجهود التي قاموا بها لجهة العناية بالتلامذة النازحين والمعلمين الذين انتقلوا قسرا إلى مناطق اخرى".وأشاد الوفد بـ "المحافظة على مستوى الشهادة الرسمية"، ولفت إلى أن "تلامذة المناطق الحدودية كانوا مستعدين على الرغم من ويلات الحرب، ونجحوا وتفوقوا في الامتحانات الرسمية، وقد شكل قرار الوزير بالإصرار على إجراء الإمتحانات فرصة لتحقيق طموحاتهم".كذلك، أشاد الوفد بـ"التقدم الحاصل في إنجاز مرحلة تدريب الخبراء في كتابة مناهج المواد ضمن ورشة تطوير المناهج في المركز التربوي، ما يبشر بإنجاز المناهج وتحقيق تقدم استراتيجي في التطوير التربوي".وطالب بـ"إعفاء الطلاب النازحين من رسوم التسجيل في المدارس الرسمية، والمحافظة على عقود جميع المتعاقدين والمستعان بهم نظراً للظروف المعيشية الحالية، ومطالب الأساتذة والمعلمين والمتعاقدين والمستعان بهم للتدريس في الدوام النهاري ودوام بعد الظهر، والتأكيد على مساواة الطالب الفلسطيني بالطالب اللبناني لناحية رسوم التسجيل في المدرسة الرسمية، والإسراع في بت ملفات الجامعات والمعادلات الموجودة في مديرية التعليم العالي".كما دعا الوفد إلى "عدم إقفال أي مدرسة رسمية على أن تكون هنالك تسوية عادلة لأصحاب العقارات المستأجرة، وتأكيد تسجيل التلاميذ في المدارس المقفلة في المنطقة الحدودية، وموافقة الوزير على ترميم وتوسعة عدد من المدارس الرسمية في منطقة بعلبك الهرمل على نفقة حزب الله، وتسوية أوضاع عدد من المدارس الخاصة لناحية زيادة أعداد التلاميذ والمراحل الدراسية، والحاجة إلى توسيع عدد مدارس الاستجابة لتشمل جميع النازحين".