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لبنان

الصحة: جريح في الغارة على بعلبك

Lebanon 24
27-08-2024 | 23:36
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة  العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارة التي شنها جيش العدوّ الإسرائيلي من مسيّرة على شاحنة عند طريق رسم الحدث - شعث شرق بعلبك أدت في حصيلة أولية إلى إصابة شخص بجروح طفيفة وقد عولج في الطوارىء.
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الصحة

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