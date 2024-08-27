الصحة: جريح في الغارة على بعلبك

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارة التي شنها جيش العدوّ الإسرائيلي من مسيّرة على شاحنة عند طريق رسم الحدث - شعث شرق بعلبك أدت في حصيلة أولية إلى إصابة شخص بجروح طفيفة وقد عولج في الطوارىء.

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