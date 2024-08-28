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لبنان

في طرابلس.. أُلقي القبض عليه بالجرم المشهود وهذا ما كان يفعله

Lebanon 24
28-08-2024 | 01:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة س.ص. بطلقات نارية في قدميه بعد أن ألقى شبان القبض عليه أثناء قيامه بعملية سرقة في منطقة ساحة النجمة في طرابلس. 
 
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