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لبنان

نشاط عسكري في سوريا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-08-2024 | 02:15
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أفادت مصادر مطلعة انه في الايام الاخيرة، شهدت الجبهة بين سوريا واسرائيل اطلاق اكثر من طائرة اسطلاع بهدف جمع المعلومات من الجانب السوري بإتجاه فلسطين المحتلة.
وبحسب المصادر فإن اسرائيل اعلنت عن اسقاط احدى هذه الطائرات الامر الذي يوحي بأن الجبهة عند هضبة الجولان لن تبقى خلال المرحلة المقبلة هادئة بالحد الذي هي عليه اليوم. 
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وتعتبر المصادر ان دخول سوريا على خط المعارك الحاصلة بين "محور المقاومة" واسرائيل غير وارد،الا في حال اشتعال حرب اقليمية، علما ان الجهات الفاعلة عسكريا هناك ستكون الفصائل المتحالفة مع ايران و"حزب الله".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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