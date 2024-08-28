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لبنان
في الكورة.. إشكال تطور إلى إطلاق نار
Lebanon 24
28-08-2024
|
01:53
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أطلق أ. ن. النار نحو منزل صهره وذلك على خلفية اشكال حصل بين الطرفين في محلة مشروع سنابل الكورة في منطقة دده - الكورة.
وحضرت قوة من الجيش إلى المكان والعمل جار على توقيف مطلق النار.
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