في الكورة.. إشكال تطور إلى إطلاق نار

أطلق أ. ن. النار نحو منزل صهره وذلك على خلفية اشكال حصل بين الطرفين في محلة مشروع سنابل الكورة في منطقة دده - الكورة.

وحضرت قوة من الجيش إلى المكان والعمل جار على توقيف مطلق النار.