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لبنان

إلى سالكي اوتوستراد الرئيس لحود.. إليكم هذا الخبر (صورة)

Lebanon 24
28-08-2024 | 02:04
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أعلنت غرفة التحكم المروري عن انقلاب مركبة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه جسر الكرنتينا.
 
وأضافت أن حركة المرور كثيفة في المحلة. 
 
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أوتوستراد لحود

الكرنتينا

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