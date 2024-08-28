30
o
بيروت
34
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
25
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إلى سالكي اوتوستراد الرئيس لحود.. إليكم هذا الخبر (صورة)
Lebanon 24
28-08-2024
|
02:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت غرفة التحكم المروري عن انقلاب مركبة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه جسر الكرنتينا.
وأضافت أن حركة المرور كثيفة في المحلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"التحكم المروري": حركة المرور كثيفة من الكرنتينا باتجاه نهر الموت
Lebanon 24
"التحكم المروري": حركة المرور كثيفة من الكرنتينا باتجاه نهر الموت
28/08/2024 12:47:43
28/08/2024 12:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله: قصفنا منظومة فنية على تلة الكرنتينا بالصواريخ الموجهة وحققنا إصابة مباشرة
Lebanon 24
حزب الله: قصفنا منظومة فنية على تلة الكرنتينا بالصواريخ الموجهة وحققنا إصابة مباشرة
28/08/2024 12:47:43
28/08/2024 12:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من الكرنتينا باتجاه الدورة وصولا الى الزلقا (التحكم المروري)
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من الكرنتينا باتجاه الدورة وصولا الى الزلقا (التحكم المروري)
28/08/2024 12:47:43
28/08/2024 12:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة في محيط الفوروم دو بيروت - الكرنتينا بسبب احتفال في المحلة
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة في محيط الفوروم دو بيروت - الكرنتينا بسبب احتفال في المحلة
28/08/2024 12:47:43
28/08/2024 12:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أوتوستراد لحود
الكرنتينا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد 12 عاماً من الزواج... هل انفصل هشام حداد عن زوجته؟
Lebanon 24
بعد 12 عاماً من الزواج... هل انفصل هشام حداد عن زوجته؟
06:41 | 2024-08-27
27/08/2024 06:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"نيالك".. باميلا الكيك ترقص بإثارة برفقة إعلامي شهير شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"نيالك".. باميلا الكيك ترقص بإثارة برفقة إعلامي شهير شاهدوا الفيديو
13:32 | 2024-08-27
27/08/2024 01:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم ينكشف في ردّ "حزب الله".. رسالة قويّة تطال السنوار!
Lebanon 24
ما لم ينكشف في ردّ "حزب الله".. رسالة قويّة تطال السنوار!
06:00 | 2024-08-27
27/08/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. غارة إسرائيلية استهدفت شاحنة في البقاع الشمالي
Lebanon 24
بالفيديو.. غارة إسرائيلية استهدفت شاحنة في البقاع الشمالي
16:50 | 2024-08-27
27/08/2024 04:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
التفاعل الإسرائيلي مع ردّ "حزب الله".. إرباك لا تحجبه الضربة الاستباقية!
Lebanon 24
التفاعل الإسرائيلي مع ردّ "حزب الله".. إرباك لا تحجبه الضربة الاستباقية!
07:00 | 2024-08-27
27/08/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2024-08-28
على الرحمة السلام.. تعذيب الحيوانات في لبنان بات مادة ترفيهية!
05:30 | 2024-08-28
بعد اشكال فردي في شحيم.. عبدالله نوه بالتحرك السريع للقوى الأمنية في ضبط الوضع
05:29 | 2024-08-28
المفتي دريان بحث والمحافظ مكاوي في الاوضاع العامة
05:22 | 2024-08-28
بيرم بحث والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في آليات التعاون المشترك
05:14 | 2024-08-28
"لم تسمح له بتجاوز معادلات الردع".. فياض: رد المقاومة أرجع العدو إلى قواعد الاشتباك
05:01 | 2024-08-28
وفد من نقابة الدواجن زار اللواء صليبا.. وبحث بتنظيم العمالة السورية في المزارع
فيديو
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
28/08/2024 12:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
28/08/2024 12:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
28/08/2024 12:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24