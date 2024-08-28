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لبنان

بصاروخين موجهين.. العدوّ الإسرائيلي يستهدف أطراف بلدة عيترون

Lebanon 24
28-08-2024 | 02:36
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أطلق جيش العدوّ الإسرائيلي صباحًا صاروخين موجهين نحو محيط "المزارع" عند اطراف بلدة عيترون.
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