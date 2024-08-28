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لبنان

سليم عون: "التيار" خسر مع خروج عدد من نوابه

Lebanon 24
28-08-2024 | 03:11
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أكد النائب سليم عون في حديث إلى أنه "لا يمكن الاستمرار بالفراغ الرئاسي في ظل حرب اقليمية كبرى، وشظاياها على جبهة الجنوب"، مؤكدا "تمسك التيار الوطني الحر بموقفه الداعم للقضية الفلسطينية ولكن من دون إدخال لبنان في أتون الحرب".
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وفي حديث لـ"صوت كل لبنان" عن استحقاق قيادة الجيش، أكد أن "ليس لدى التيار اي مشكلة مع اسم اللواء حسان عودة الذي طرحه وزير الدفاع موريس سليم سابقًا"، لكنه قال ان "التيار لن يقبل بأي حلّ يتجاوز القانون والدستور".

واوضح أن "التيار خسر مع خروج عدد من نوابه، لكن الخسارة الأكبر هي عدم التزام هؤلاء النواب القرارات المتخذة في التيار".
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