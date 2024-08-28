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لبنان

بسبب ارتفاع كلفة المازوت.. هل تُقفل مستشفى الحريري أبوابها؟

Lebanon 24
28-08-2024 | 03:26
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بتوجيه من رئيس مجلس النواب نبيه بري وبعد مساعي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالتعاون مع كهرباء لبنان، تم تأمين خط خدمة خاص لتغذية مستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالكهرباء وتلافي اقفال المستشفى بسبب ارتفاع كلفة المازوت.
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وقد تم تتويج هذه المساعي من خلال ضمان تزويد المستشفى بالطاقة الكهربائية على مدار الساعة عبر الخط المستحدث من انتاح معامل الطاقة الكرومائية التابعة لمصلحة الليطاني ووضعها على الشبكة العامة، قد زارت لجنة ادارة مستشفى رفيق الحريري مع نقابة مستخدمي المستشفى، مدير عام مصلحة الليطاني سامي علوية بحضور مسؤول الصحة المركزي في حركة امل زكريا توبة، وقد عبرت اللجنة عن تقديرها لمبادرة الرئيس بري وتجاوب ادارة المصلحة وفريقها الفني، بدوره اكد علوية التزامه بضمان استدامة تغذية المستشفى بما يتلاءم مع دور المستشفى و رسالة المصلحة والقيمين عليها.
 
 
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