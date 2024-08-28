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لبنان

في أنفه والكورة.. الجيش داهم مخيمات للنازحين السوريين

Lebanon 24
28-08-2024 | 04:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن الجيش داهم مخيمات للنازحين السوريين في أنفه وفي عدد من المناطق المجاورة في الكورة.

وتم توقيف عدد من الأشخاص لدخولهم لبنان بطريقة غير شرعية وتجولهم من دون أوراق ثبوتية وغير قانونية. 
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الجيش

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