في أنفه والكورة.. الجيش داهم مخيمات للنازحين السوريين

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن الجيش داهم مخيمات للنازحين السوريين في أنفه وفي عدد من المناطق المجاورة في الكورة.



وتم توقيف عدد من الأشخاص لدخولهم لبنان بطريقة غير شرعية وتجولهم من دون أوراق ثبوتية وغير قانونية.

Advertisement