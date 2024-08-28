Advertisement

لبنان

سماع دويّ قويّ في البقاع.. هذه طبيعته

Lebanon 24
28-08-2024 | 04:16
A-
A+
Doc-P-1239933-638604409172762887.jpg
Doc-P-1239933-638604409172762887.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أن صوت الدوي القوي الذي سُمع في البقاع ناتج عن تفجير مخلفات قديمة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصرالله: المسيّرات كلها عبرت الحدود اللبنانية الفلسطينية سواء التي عبرت من جنوب النهر أو من شمال النهر أو من البقاع وكلها عبرت بسلام إلى أهدافها المحددة
lebanon 24
28/08/2024 12:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الغارات الإسرائيليّة على البقاع... ممثلة لبنانيّة تُطمئن جمهورها: "الأهل بخير"
lebanon 24
28/08/2024 12:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24
6 إصابات طفيفة جرّاء الغارات التي طالت منطقة البقاع - شرق لبنان
lebanon 24
28/08/2024 12:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": نشاط مسير معادي في سماء البقاع وخاصة بأجواء جرد طاريا- حدث بعلبك
lebanon 24
28/08/2024 12:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24

البقاع

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-08-28
05:30 | 2024-08-28
05:29 | 2024-08-28
05:22 | 2024-08-28
05:14 | 2024-08-28
05:01 | 2024-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24