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لبنان
بيان من السفارة الأميركية... وتحذيرات جديدة لرعاياها في لبنان
Lebanon 24
28-08-2024
|
04:18
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صدر عن السفارة الأميركية في بيروت البيان التالي:
السفارة الأميركية تراقب عن كثب الوضع الأمني في لبنان، خاصةً بعد تكثيف إطلاق النار عبر الحدود الذي حدث في وقت مبكر من يوم 25 آب. في حين أن بعض شركات الطيران قد علّقت أو ألغت رحلاتها، وتقوم شركات أخرى بتغيير جداولها على نحو مفاجئ، إلا أن خيارات النقل التجاري لمغادرة لبنان لا تزال متاحة. يرجى الاطلاع على خيارات الرحلات المتاحة في مطار بيروت – رفيق الحريري الدولي. يمكن للمواطنين الأميركيين الذين يحتاجون إلى مساعدة مالية للعودة إلى الولايات المتحدة التقدم بطلب للحصول على قرض إجلاء عن طريق الاتصال بالسفارة. ننصح المواطنين الأميركيين الذين يختارون عدم مغادرة لبنان بإعداد خطط طوارئ والاستعداد للبقاء في مكانهم لفترة زمنية طويلة إذا دعت الحاجة.
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كما ورد في تحذير السفر إلى لبنان، يجب على المواطنين الأميركيين تجنب السفر إلى منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ومنطقة الحدود اللبنانية السورية، ومخيمات اللاجئين. في جميع أنحاء لبنان، يجب تجنب المظاهرات وممارسة الحذر إذا كنت بالقرب من أي تجمعات كبيرة أو احتجاجات. نظرًا للتوترات العالية في المنطقة، يظل الوضع الأمني معقدًا ويمكن أن يتغير بسرعة. نذكّر المواطنين الأميركيين بضرورة توخي الحذر المستمر ونشجعهم على متابعة الأخبار لمعرفة التطورات العاجلة. ننصح المواطنين الأميركيين في لبنان بمتابعة موقع Travel.State.Gov للحصول على التنبيهات ومتابعة الأخبار عن كثب لمعرفة التطورات العاجلة التي قد تؤثر على الأمن الداخلي. كما نوصي المواطنين الأميركيين بالتسجيل في برنامج التسجيل الذكي للمسافر (STEP) لتلقي التنبيهات وتسهيل إمكانية العثور عليكم في حالات الطوارئ.
الإجراءات التي يجب اتخاذها:
إذا كنت في لبنان، كن مستعدًا للبقاء في مكانك لفترة زمنية طويلة إذا تدهور الوضع. تأكد من أن وثائق السفر الخاصة بك وبعائلتك صالحة (جواز سفر غير منتهي الصلاحية وإذا كان ينطبق، تأشيرة الدخول إلى دولة ثالثة) واستعد للسفر.
ضع خططًا للمغادرة لا تعتمد على الحكومة الأميركية. احرص على شحن هاتفك المحمول في حالة الطوارئ.
مارس الحذر، وتابع الأخبار عن كثب لمعرفة التطورات العاجلة التي قد تؤثر على الأمن الداخلي، وضع المعلومات المحدثة في اعتبارك عند التخطيط للسفر والنشاطات. ضع خطة طوارئ وقم بمراجعة قائمة المراجعة للمسافر.
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