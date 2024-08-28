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لبنان

الطبش: ما يتعرض له المحافظ مكاوي هو نتيجة حتمية للتفلت الحاصل في لبنان

Lebanon 24
28-08-2024 | 04:37
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إعتبرت النائبة السابقة رولا الطبش ان "ما يتعرض له المحافظ محمد مكاوي من حملات افتراء وتشويه هو نتيجة حتمية للتفلت الحاصل في لبنان وسياسة الاستقواء التي باتت سلاحاً يستخدمه اي كان ساعة يشاء".

وأضافت في بيان أن "ما نعلمه علم اليقين، ان سعادة المحافظ يعمل استناداً الى القانون ويرفض الانصياع وراء مطالب غير قانونية، فهل يُعقل ان يتم التعرض له بهذا الشكل؟".
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وختمت بالقول: "دولة رئيس الحكومة ومعالي وزير الداخلية نضع القضية في عهدتكما لوضع الامور في نصابها والحفاظ على القانون ومنع محاولات خرقه من اي جهة اتت".
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